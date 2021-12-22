Россияне начали скупать валенки и ушанки из-за холодов

Спрос на валенки, шапки-ушанки, пуховые платки и другие теплые вещи резко вырос среди россиян с наступлением холодов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование компании Wildberries.

С 1 по 20 декабря 2021 года продажи валенок выросли в 2,5 раза, галош — в два раза, а шапок-ушанок — в три раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза вырос спрос на традиционные пуховые платки и шали, а на шубы — в четыре раза. При этом в компании отметили, что растет популярность экошуб из искусственного меха — их покупают в два раза чаще, чем натуральные шубы. Средняя стоимость экошубы варьируется от семи до 20 тысяч рублей.

Шубы активнее всего покупают жители Костромской области, Кировской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Ранее сообщалось, что этой зимой москвичи и жители Московской области стали активно скупать снегоходы. Спрос на этот вид транспорта вырос на 101% по сравнению с прошлым годом.