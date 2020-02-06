Россияне начали скупать строительные маски из-за коронавируса. Но они не помогут
Ближайшие поставки средств защиты серии 3М будут не раньше, чем через два месяца. Об этом газете «Известия» рассказали в сети «Союзспецодежда». Во многих регионах беспокоятся как из-за повышения цен на такие средства защиты, так и из-за их нехватки.
Похожих на китайские строительных масок в Москве уже не так много. Спрос на них ажиотажный. Свободно можно купить только респираторы первого класса защиты — от строительной пыли и для элементарных работ.
Представители сети полагают, что массово скупают маски именно из-за сообщений о распространении вируса. В «Союзспецодежде» предупреждают клиентов, что от инфекции такой респиратор будет плохой защитой. Годится он только при профилактике ОРЗ.
«В Китае основная масса людей использует респираторы серии 3М. Нам звонят и спрашивают аналог именно этого респиратора. Из-за ажиотажа в СМИ люди скупают то, что видят. Но они никак не защищают», — подчеркнули в сети.
В компании «Восток-сервис», производящей спецодежду, не стали говорить о массовом ажиотаже. Респираторы серии 3М у нее есть.
Медицинские маски продаются и в Москве, хотя и не везде. В некоторых аптеках упаковки предлагают бронировать, но крупных партий в наличии нет. Одна упаковка обойдется в 70 рублей.
Основные производители заметили, что нарастить производство еще больше не смогут. Однако власти спокойны на этот счет: поставки масок в аптеки ведутся постоянно, перебоев не наблюдается.
Китай сообщил о вспышке новой пневмонии в декабре. Ее возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса. Число зараженных уже превысило 28 тысяч человек, погибли 564 пациента. Действующих лекарств от 2019-nCoV нет: выжить можно, получив адекватное поддерживающее лечение.
В России пока не зарегистрирован ни один случай инфицирования новым коронавирусом. Его нет и у наших соотечественников, эвакуированных из Уханя. Их анализы оказались отрицательными.