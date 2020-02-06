Россияне начали скупать строительные маски из-за коронавируса. Но они не помогут

Вспышка коронавируса в Китае заставила россиян бежать в аптеки за масками. Люди скупают даже строительные респираторы, хотя от инфекции они не защитят.

Ближайшие поставки средств защиты серии 3М будут не раньше, чем через два месяца. Об этом газете «Известия» рассказали в сети «Союзспецодежда». Во многих регионах беспокоятся как из-за повышения цен на такие средства защиты, так и из-за их нехватки.

Похожих на китайские строительных масок в Москве уже не так много. Спрос на них ажиотажный. Свободно можно купить только респираторы первого класса защиты — от строительной пыли и для элементарных работ.

Представители сети полагают, что массово скупают маски именно из-за сообщений о распространении вируса. В «Союзспецодежде» предупреждают клиентов, что от инфекции такой респиратор будет плохой защитой. Годится он только при профилактике ОРЗ.

«В Китае основная масса людей использует респираторы серии 3М. Нам звонят и спрашивают аналог именно этого респиратора. Из-за ажиотажа в СМИ люди скупают то, что видят. Но они никак не защищают», — подчеркнули в сети.

В компании «Восток-сервис», производящей спецодежду, не стали говорить о массовом ажиотаже. Респираторы серии 3М у нее есть.

Медицинские маски продаются и в Москве, хотя и не везде. В некоторых аптеках упаковки предлагают бронировать, но крупных партий в наличии нет. Одна упаковка обойдется в 70 рублей.

Основные производители заметили, что нарастить производство еще больше не смогут. Однако власти спокойны на этот счет: поставки масок в аптеки ведутся постоянно, перебоев не наблюдается.

Китай сообщил о вспышке новой пневмонии в декабре. Ее возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса. Число зараженных уже превысило 28 тысяч человек, погибли 564 пациента. Действующих лекарств от 2019-nCoV нет: выжить можно, получив адекватное поддерживающее лечение.

В России пока не зарегистрирован ни один случай инфицирования новым коронавирусом. Его нет и у наших соотечественников, эвакуированных из Уханя. Их анализы оказались отрицательными.