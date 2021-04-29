Россияне начали скупать палатки и купальники

Россияне активно готовятся к майским выходным и летнему сезону, скупая одежду и другие предметы для отдыха. Так, спрос на палатки подскочил на 106% по сравнению с прошлым годом. Еще один лидер продаж — купальники. Их стали покупать на 73% чаще.

Повышенный покупательский интерес связан с двумя факторами. Первый — это отложенный из-за пандемии спрос, а второй — желание россиян покупать поднимающие настроение товары, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Цена на купальник поднялась на 33% и в среднем составляет 2076 рублей. Объем продаж комплектов в этом году вырос по сравнению с 2020-м в 11 раз.

Чемоданы также стали покупать в четыре раза активнее. Спрос на палатки подскочил на 106%. При этом они еще и немного подешевели. Средняя цена составляет 2947 рублей. Вызывают интерес у россиян и спальные мешки. По сравнению с 2020 годом их стали покупать в 3,5 раза чаще. Спрос вырос на 250%. В среднем цена спального мешка составляет около 1736 рублей, что на 10% ниже, чем в прошлом году.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян отказаться от отдыха за границей из-за сложной эпидемической обстановки. По ее мнению, лучше остаться дома, поехать на природу, провести время с семьей.

Большинство россиян, согласно опросам, не собирается никуда ехать на майские. Часть намерена путешествовать по России.