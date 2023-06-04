Общество 04 июня 2023, 12:17 Россияне начали распродавать квартиры в новых домах — СМИ «Известия»: россияне распродают квартиры в домах, построенных после 2020 года Freepik

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Россияне стали чаще продавать квартиры в недавно построенных домах, создавая существенную конкуренцию новостройкам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

По словам директора компании Ильдара Хусаинова, сейчас на рынке недвижимости порядка 20% предложений приходится на квартиры в домах, построенных после 2020 года. Он отметил, что такое жилье часто продается дешевле рыночной цены и зачастую уже с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

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«Для рынка новостроек это существенная конкуренция, поскольку это уже готовое жилье», — сказал он.

Хусаинов связал такой большой объем предложения квартир в новых домах с ажиотажным спросом на новостройки в последние несколько лет. Он добавил, что сейчас жилье распродают из-за достигнутого уровня инвестиционной доходности или большой долговой нагрузки.

Ранее в Госдуме призвали застройщиков не продавать «клетушки» площадью по пять квадратных метров под видом квартир.