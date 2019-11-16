Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Жители России стали меньше покупать обычные сигареты в магазинах. Спрос на традиционную продукцию упал, но выросло число продаж стиков для систем нагревания табака.

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Как пишет RT со ссылкой на платформы фискальных данных, Сотрудники «Платформы ОФД» изучили информацию 900 тысяч касс по всей территории России. Исследования проходили в период с января по октябрь 2019 года.

Согласно полученным данным, спрос на традиционные сигареты упал на 5%. При этом эксперты платформы «Такском» назвали уровень снижения — 7%. Аналитики основываются на данных более 17 миллиардов кассовых чеков.

Но, несмотря на уменьшение числа продаж сигарет, покупательский спрос вырос на стики для систем нагревания табака. За указанный период любители подымить стали приобретать их в 4,5 раза чаще, чем в 2018 году.

Специалисты отмечают, что во время проведения исследований пачка сигарет в среднем стоила в районе 115 рублей, а стоимости стиков была порядка 135 рублей.

Кроме сигарет спрос также снизился на препараты, помогающие бороться с никотиновой зависимостью. По информации аналитической компании DSM Group, с начала 2019 года аптеки реализовали 3,1 подобных лекарств. В прошлом году было продано 3,3 миллиона упаковок.