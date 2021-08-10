Россияне начали отказываться от отпусков из-за пандемии

Треть российских сотрудников отказались от отпуска в этом году из-за пандемии. Многие работают без перерыва уже второй год.

В отпуске не были с начала пандемии около трети россиян, показал опрос «Зарплата.ру», в котором приняли участие 2013 респондентов из всех регионов России. Результаты исследования оказались в распоряжении газеты «Ведомости».

Одним из главных факторов в принятии решения отказаться от отпуска стала корпоративная культура, сообщил изданию менеджер по развитию бизнеса в российском офисе Johnson & Johnson Андрей Козлов. Сверхурочная работа стало нормой за время пандемии в сознании не только руководящего состава, но и работников. К таким изменения подтолкнула удаленная работа. Многие работающие дома отметили, что грань между работой и личной жизнью стирается.

«Ужин с семьей может в любой момент прерваться внеплановым онлайн-совещанием, важной рабочей задачей приходится заниматься сразу после дачных хлопот. Кроме того, никому не хочется показаться руководству неэффективным и попасть под сокращение, вот люди и работают сверхурочно», — сказал он.

Адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко рассказала, что неотгуленные отпуска не сгорают, а компенсацию за них можно получить только при увольнении. Работодатели заинтересованы, чтобы их сотрудник уходил в отпуск вовремя, иначе его ждет штраф в размере 30 000–50 000 рублей.