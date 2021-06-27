Россияне стали меньше тратить на товары для дома. Средний чек с марта по май составил 1493 рубля, потеряв 36% по сравнению с прошлогодним периодом. К такому выводу пришли специалисты одного из банков.

По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что в 2020 году люди больше работали удаленно, а в 2021 году начали возвращаться в офисы. Обустройство быта стало иметь для них меньшее значение, сообщило РИА «Новости».

Аналитики также указали на то, что во время самоизоляции люди тратили крупные суммы на товары для дома и высокая цена их не останавливала. Теперь к этому вопросу начали подходить практичнее и покупать более дешевые товары.

Больше всего жители России в этом году стали тратить на бензин. Объяснение этому такое же: люди перестали сидеть в самоизоляции, начали путешествовать. Отсюда и рост этой статьи расходов. Среди самых популярных продуктов питания у наших сограждан вода, хлеб и молоко. Их стали покупать гораздо чаще, чем в прошлом году. Покупка воды, в частности, подскочила на 67%.