Россияне стали чаще покупать черную икру и элитный алкоголь

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ пришли к выводу, что повышение спроса на дорогие продукты отражает перспективы роста экономики и повышения реальных зарплат. Об этом сообщила «Российская газета».

Несмотря на то, что такими товарами, как дорогой алкоголь, черная икра, мраморная говядина и пармезан интересуются лишь около 5% российских семей, повышение спроса на эти группы продовольствия указывает на перспективы роста реальных зарплат.

«Эти люди, как правило, хорошо осведомлены о положении дел на различных рынках товаров и услуг. Если они видят улучшение перспектив для своего бизнеса, потенциальный рост заказов, поступление авансов по договорам, у них появляются основания для того, чтобы ожидать повышения собственных доходов», — отметили эксперты.

В январе по сравнению с прошлым годом спрос россиян на элитный алкоголь вырос на 5%, на черную икру — на 14%, на мраморную говядину — на 11%, на пармезан — на 9%. Особенно выросли продажи сырокопченой колбасы — спрос вырос на 18%.

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