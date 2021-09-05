Россияне после ослабления ограничительных мер начали активнее ходить в кафе и рестораны. В этом году выросло и количество трат, и сумма среднего чека.

Общее количество операций по картам при оплате блюд меню в офлайне с января по август выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования одного из российских банков.

На 11% вырос и средний офлайн-чек, составив 607 рублей. Вместе с тем россияне по-прежнему активно пользуются доставкой еды. Количество онлайн-операций при оплате чеков в кафе и ресторанах через приложения выросло на 26%, тут средний чек составил 1137 рублей, увеличившись на 3%.

Доставка готовых блюд стала набирать популярность еще в прошлом году на фоне пандемии, но тенденция продолжилась и в этом году, хотя многие ограничения были отменены. Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что многие россияне продолжают работать удаленно и им удобнее заказывать еду домой. Помимо этого, в некоторых офисах, которые вернули своих сотрудников с дистанционки, пока так и не начали работать столовые.