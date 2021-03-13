Россияне набросились на Adidas за бодипозитивный пост

Официальный Instagram-аккаунт представительства Adidas в России опубликовал снимок с бодипозитивной моделью Кариной Чистяковой, чем вызвал гнев пользователей. Пост вышел в рамках рекламной кампании «Это наше движение».

Чистякова, цитата которой приводится под постом, указала, что когда движение бодипозитива свободно от негатива, то оно помогает улучшить жизнь миллионам людей.

«Всем девушкам важно говорить про себя хорошо, даже когда они в это не верят», — подчеркнула она.

Российские пользователи оставили под постом в аккаунте Adidas Russia десятки негативных комментариев. Юзеры обвинили компанию в том, что она искажает понятие бодипозитива.

Один из комментаторов назвал «глупой пропагандой» то, что до общества пытаются донести, что все красивы по-своему, но при этом такие модели, как Чистякова, не мотивируют полных людей стремиться к совершенству. Еще один пользователь написал, что если закрывать глаза на проблему ожирения, то с таким же успехом можно принять боль в спине.

«А может быть, надо просто начать заниматься спортом, меньше есть и хотя бы чуть-чуть следить за собой. Нет, им проще забить на все, жрать по 10 раз в день», — написал Антон Грибов.

«Если бодипозитив — это принятие своего жира, то при чем здесь спортивный бренд одежды? Хватит уже подменять понятия и называть свою лень и запущенность бодипозитивом», — написал пользователь suffercat.

«Был Adidas, стало Abibas», — написал юзер nikolae_ff.

«Хреново, когда нежелание следить за весом называют бодипозитивом. Adidas, вы-то куда катитесь?» — написала dmitrieva_kris.

Но нашлись и те, кто позитивно оценил такую кампанию.

«Нереально круто, а комментаторы ниже — это невоспитанные и ущемленные людишки. Вы низки, кто осуждает человека за его фигуру. Ваша жизнь пуста. И пусты вы. Запомните это и живите с этим», — написал vpshmagazine.

«Мне всегда было интересно, почему такие холивары по поводу здоровья всегда появляются именно под фотографиями полных людей. Почему-то такого я не вижу, например, под фотографиями, где человек курит и вредит своему здоровью. Откуда вы вообще знаете, насколько здоров человек? Вы спрашивали его анализы? Худоба не равно прекрасное здоровье», — написала eterneka.

Чистякова ответила на волну хейта в Stories. Она рассказала, что у нее была мысль попросить сделать ее руку, спину или ногу на фотографии чуть меньше. Девушка призналась, что ей было страшно думать о том, как отреагирует общество. Но потом она вспомнила себя в 15 лет и подумала, что тогда бы ей очень помогла такая репрезентация, учитывая то, как пугающе мало ее сейчас в России.