«Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Многим это помогло больше сберегать. Каждый пятый участник опроса заявил, что стал копить значительно больше. Еще 45% респондентов копят, но примерно столько же, сколько и раньше», — приводит агентство результаты исследования.

Для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, а 30% будут работать дистанционно еще нескольких месяцев. Многим участникам опроса это антиковидное ограничение помогло начать копить.

Около половины респондентов больше не тратят деньги на развлечения, каждый третий экономит на аренде и медицине, каждый пятый открыл накопительный счет.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в сентябре многие работодатели снова отправили своих сотрудников на удаленку. Дистанционная работа будет регулироваться законом с 1 января 2021 года. Совфед одобрил проект о режиме труда в таком формате.