    14 мая 2020, 15:50

    Россияне в самоизоляции мечтают о стрижке и путешествиях. А что еще они ищут в Сети во время пандемии?

    Наза Салех Захи

    Пока во многих регионах продолжается режим самоизоляции, россияне строят планы на будущее. Специалисты «Яндекса» выяснили, снятия каких ограничений больше всего ждут.

    Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян с 1 марта по 25 апреля 2020 года.

    Как сообщили в пресс-службе компании, очень часто пользователи Сети спрашивали: «Когда разрешат…?». Больше всего людей интересовал вопрос, когда же разрешат работать парикмахерским. Также были популярны запросы с вопросительными словами или словами «прическа», «стрижка», «укладка». Люди хотели узнать, как им лучше стричься, какая прическа подходит или какая модная. Однако больше всего искали информацию о машинке для стрижки волос.

    Также в этот период интересовались, когда начнут работать магазины одежды, когда можно выезжать на дачу. Четвертый по популярности запрос: когда разрешат работать. Нередко спрашивали о выезде за границу, работе автосервисов и программах каршеринга.

    Больше всего, судя по данным аналитиков, россияне хотели бы уехать в США (Америка — в поисковых запросах), Канаду, Германию. Именно эти страны чаще всего искали с фразами «как уехать» и «как улететь». Также на повестке дня был вопрос, как уехать в другой город, на Украину, в Белоруссию, Финляндию, Австралию, Испанию или Норвегию.

    Ранее президент Владимир Путин объявил, что нерабочие дни в России заканчиваются с 12 мая. После этого главы регионов должны сами решать, продлять ли им ограничительные меры или нет. В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая. Однако некоторые субъекты РФ уже вернулись к обычной жизни. Об этом можно прочитать в большом материале «360».