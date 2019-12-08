  • Россияне на Новый год предпочитают не шампанское, а пиво

    08 декабря 2019, 03:39

    Светлана Степанова

    Специалисты сервиса Rate&Goods провели исследование и выявили, что главным напитком в новогодние праздники является (вопреки распространенному убеждению) вовсе не шампанское и даже не водка, а пиво. На него приходится почти 34% от всего объема приобретаемых россиянами алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Россияне на Новый год предпочитают не шампанское, а пиво

    После пива на втором месте в рейтинге сервиса стоит шампанское. Оно составляет 14,93% от общего объема предпраздничных закупок веселящих напитков. Специалисты утверждают, что после 15 декабря ситуация, вероятнее всего, изменится.

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    «Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря. Рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря», — сказано в исследовании.

    Третье место заняло вино. От общего объема алкоголя, приобретаемого гражданами России перед Новым годом, оно составило 12,53%.

    На Западе бытует мнение, что водка — любимый напиток русских. Исследование показало, что это не так. В тройку она не вошла, но заняла почетное четвертое место. Доля продаж 40-градусной — 10,87%. Значительно отстали от перечисленных видов алкоголя коньяк (5,37%), виски (3,33%), вермут (1,87%), ром (1,3%).