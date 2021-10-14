Россияне могут потерять право выбирать УК
В Торгово-промышленной палате России рассказали о планировании создания регоператоров по управлению жильем
Россияне могут потерять право выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие планируют передать регоператорам по управлению жильем, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ (ТПП).
Регоператоры по управлению жильем будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур, указано в материале. Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Ее разработал Минстрой.
Такой орган, в том числе, будет возмещать ущерб от нарушений, которые приводят к авариям в домах. Однако как предположили эксперты, деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с россиян.
Генеральный директор группы управляющих компаний «КВС-Сервис» Вадим Ушаков рассказал россиянам, как можно сэкономить на плате за отопление. Самое важное, на чем стоит заострить свое внимание, по его словам, — это наличие в квартире приборов учета потребляемых ресурсов и срок их поверки. Сэкономить на плате за отопление помогут установленные на батареи терморегуляторы.