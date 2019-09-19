Россияне могут подтвердить трудовой стаж с помощью коллег

«Периоды работы… можно установить по показаниям двух и более лиц, у которых трудовые книжки в порядке и которые знали человека по совместной работе», — приводит агентство сообщение ПФР.

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Отмечается, что для этого не обязательно приводить коллег в отделение ПФР. Для подтверждения будет достаточно заявления в письменной форме и отсканированных страниц их трудовых книжек.

Получить данные о страховом стаже, а также накопленных пенсионных баллах можно через личный кабинет на официальном сайте ПФР, территориальные органы фонда, МФЦ или через Единый портал госуслуг. Обнаружив, что какие-то сведения не были учтены или же учтены не полностью, их можно уточнить через работодателя.

В ПФР пояснили, что в том случае, если работодатель, в том числе государственная или же муниципальная организация, прекратил свою деятельность, справки, которые подтверждают стаж, может выдать его правопреемник, архивная организация, располагающая необходимыми сведениями, или вышестоящий орган.