Россияне массово закупились недвижимостью в Турции в 2021 году

Граждане России в 2021 году приобрели в Турции почти 5,4 тысячи объектов жилой недвижимости. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

По данным института, за период с ноября по декабрь 2021 года россияне совершили 1,7 тысячи сделок, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Объем продаж домов и квартир стал рекордным с 2015 года, когда россияне купили около двух тысяч объектов недвижимости.

Директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков связал повышенный спрос на турецкое жилье с пандемией коронавируса, из-за которой люди получили возможность работать удаленно. Выбор Турции он объяснил тем, что страна была открыта для туризма практически весь 2021 год.

Всего в Турции за 2021 год продано почти 60 тысяч объектов, что на 44% больше, чем в 2020 году. Основными покупателями выступили граждане Ирака и Ирана, россияне оказались на третьем месте рейтинга.

В конце 2021 года курс турецкой валюты снизился до рекордных 16,19 лиры за доллар США.

За прошлый год лира подвергалась девальвации два раза. По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, стоит избегать покупки экзотических валют из-за их ненадежности и слабости.