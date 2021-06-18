Россияне массово закупятся во время летних распродаж, что ожидаемо в условиях снижения реальных доходов населения из-за пандемии. Об этом рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев, сообщило РИА ФАН.

Реальные доходы россиян не растут с 2014 года, а в 2020-м наметилось их сильное снижение. Поэтому интерес потенциальных покупателей к летней распродаже окажется высоким, отметил Голубев. Несмотря на это объемы затрат все равно будут ниже докризисного периода, предположил он. Сейчас население перераспределяет свои расходы в пользу товаров первичного спроса — продуктов питания, одежды, обуви. Причем люди берут более дешевые аналоги.

Более широкое распространение могут получить форматы аутлетов и дисконтов, считает специалист. Такие категории магазинов покажут опережающий рост продаж. Тем не менее спрос на рынок люксовых товаров останется, его поддержит категория состоятельных и богатых горожан.

Кроме того, Голубев обратил внимание на рост электронной торговли, на которую повлияли мобильные технологии и коронавирусные ограничения.

«Для потребителя такая форма становится удобной и предпочтительной. К тому же, многим компаниям она дает возможность экономии на издержках. На сегодняшний день использование смартфонов и распространение безналичной формы оплаты является двигателем расширения онлайн-торговли», — заметил эксперт.

По его мнению, на полное восстановление рынка потребительских товаров после кризиса уйдет два-три года.