Россияне массово перешли на онлайн-тренировки во время пандемии

Пресс-служба платформы «Авито Услуги» рассказала, что спрос на спортивные тренировки и тренировки по танцам онлайн вырос в стране за время пандемии на 533%. А предложение услуг от спортивных тренеров через интернет выросло на 247% с 2019 года, написала «Газета.ru».

«В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы», — говорится в сообщении сервиса.

Также отмечается увеличение спроса на уроки вождения в онлайн-режиме. Число желающих выучить ПДД увеличилось в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем на 124%. Кроме того, отмечается увеличение спроса на курсы по бухгалтерии и делопроизводству. За два года популярность этих профессий в интернете выросла в четыре раза.