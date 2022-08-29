Россияне максимально сократили покупку мебели и техники в кредит

Жители России теперь реже покупают технику и мебель в кредит. Об этом говорят данные ОКБ, которые оказались в распоряжении газеты «Известия».

Известно, что банки за первые семь месяцев этого года выдали физическим лицам 2,57 миллиона займов на технику и мебель. Это почти на треть меньше прошлогодних показателей.

Два года назад за семь месяцев россияне оформили 3,65 миллиона ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 и 3,6 миллиона соответственно.

Объемы выданных кредитов по итогам января-июля 2022 года составили 129,1 миллиарда рублей, когда в прошлом году за такой же период выдали 167,6 миллиарда.

Газете подтвердили в крупных банках просадку сегмента POS-кредитования. По итогам семи месяцев зафиксировано уменьшение в количестве и объеме выдач таких займов, заявили в Совкомбанке.

Динамика выдач займов на мебель и технику по месяцам оказалось неравномерной, сообщили в «Сбере». Если в начале этого года финансовая организация выдавала POS-кредиты примерно на 3,5 миллиарда рублей в месяц, то в марте данный показатель заметно сократился. Это вызвано усложнившейся ситуацией с поставкой товаров. Однако в данный момент спрос восстановился и вновь пошел рост.