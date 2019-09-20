«Ъ»: россияне лишатся профессиональных праздников

Многие действующие нормативно-правовые акты в России пересмотрят. Из-за так называемой регуляторной гильотины могут исчезнуть старейшие профессиональные праздники. В том числе День радио, железнодорожника и воздушного флота.

Большинство дат, заметил «Коммерсант», принято отмечать в профильных отраслях разных уровней. Общественность обеспокоена угрозой их отмены. Отмечаются такие праздники как официально, так и неформально. К ним приурочивают массовые мероприятия, устраивают соревнования и забеги, объявляют распродажи.

Если будет отменено постановление Совнаркома СССР от 28 июля 1936 года, то введенный им День железнодорожника перестанет существовать. Еще один документ — от 9 июля 1940 года — назначил датой празднования этого события первое воскресенье августа.

Возможно, отменят и постановления Совета министров СССР от 6 мая 1967 года и Совнаркома от 28 апреля 1933 года. Первое касается Дня радио, а второе — Дня воздушного флота СССР. До 1980-х последний отмечали 18 августа. Позже его перенесли на третье воскресенье месяца.

Минюст: более 20 тысяч советских правовых актов отменят в России Подробнее

Минтранс не стал комментировать предполагаемые изменения. В Минкомсвязи отметили, что над поручением правительства ведется работа. День радио, подчеркнули в ведомстве, вошел в список актов СССР и РСФСР, которые отмене не подвергнутся.

С 1 февраля 2020 года утратившими силу могут признать свыше 20 тысяч правовых актов Советского Союза и РСФСР. Все они были приняты с 1917 по 1991 годы. Их список должны представить к 15 ноября, предложения от профильных ведомств ждут к 10 октября.