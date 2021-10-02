Россияне купили рекордное число новых iPhone

Россияне установили новый рекорд по количеству купленных iPhone 13 за первую неделю продаж. Новая модель производителя стала самой продаваемой в России, сообщил сайт РБК.

После завершения первой недели продаж iPhone 13 российскими операторами связи была зафиксирована регистрация 93 000 смартфонов в разной комплектации. Это чуть менее 1% от количества всех зарегистрированных смартфонов в России.

По сообщению специалистов, еще ни одна модель iPhone не достигала такого уровня продаж. Предыдущий рекорд поставили в первую неделю реализации iPhone 11 — 67 000 смартфонов купили россияне. А в прошлом году iPhone 12 разных видов приобрели 57 000 раз.

Назвали эксперты и собирательный портрет владельца iPhone. Чаще всего эти смартфоны покупают люди в возрасте около 35 лет, причем женщин в этой статистике больше, чем мужчин. Наибольшее число проданных аппаратов приходится на Москву — 43%, вторым идет Санкт-Петербург с 10%. В среднем ежемесячно на услуги связи пользователи iPhone тратят около одной тысячи рублей.

За 14 лет присутствия на российском рынке стоимость iPhone выросла в четыре раза. Самый большой скачок цен произошел между 2014 и 2015 годами.