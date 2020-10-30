Россияне купили на Хэллоуин в 12 раз больше масок, чем годом ранее

Перед Хэллоуином россияне начали активно покупать костюмы и украшения. Спрос на маски и головные уборы вырос в 12 раз по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики AliExpress.

По информации платформы, в этом году россияне на 22% стали чаще покупать праздничную атрибутику для Хэллоуина. При этом больше всего заказов поступало от жителей Москвы, Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Екатеринбурга. Также к Дню всех святых готовились в Самаре, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Среди тематических костюмов в топ попали: детский наряд принцессы, костюм Малефисенты, японской школьницы, Хокаге из аниме «Наруто» и грабителя из сериала «Бумажный дом» от Netflix. Но россияне покупали не только наряды. Спрос на маски и головные уборы взлетел в 12 раз, если сравнивать с октябрем 2019 года. Наиболее популярными стала корона принцессы в стразах. Еще в тройку лидеров попала головная повязка Наруто и маска с накладной бородой.

Среди аксессуаров самыми востребованными стали цветные линзы, клыки вампира, накладные уши эльфа и временные татуировки. Дом же россияне предпочли украшать гирляндами в виде тыкв, чашами в виде черепов викингов с рогами и искусственной паутиной с черепами.