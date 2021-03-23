Россияне из-за пандемии массово захотели быть хакерами

Число россиян, готовых работать на кибермошенников, резко увеличилось за последний год. Специалисты по кибербезопасности связали это с тяжелой финансовой ситуацией населения из-за пандемии коронавируса.

Представители компании Check Point Research, занимающейся исследованиями в области цифровой безопасности, по сообщению «Коммерсанта», обнаружили рост числа объявлений о поиске работы в Даркнете и на хакерских форумах.

Специалисты отметили, что обычно хакеры сами выкладывают вакансии в Даркнете, однако в этом году соискатели сами проявляют инициативу. За последние три месяца появляется от 10 до 16 новых сообщений на хакерских форумах ежемесячно.

Бывший хакер Павел Ситников отметил, что в последнее время на форумах работу ищут граждане, которые не владеют техническими навыками. Им предлагают работать в кол-центре, обналичивать средства или продавать эротические фото. Эксперт считает, что большинство желающих заработать мошенническим способом пришли с сайтов для фрилансеров. Также он предполагает, что свои услуги в Даркнете предлагают специалисты из компаний по информационной безопасности, желающие получить месячную зарплату всего за пару часов.