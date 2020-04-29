Россияне из-за коронавируса переходят на суррогатный алкоголь

В ряде регионов из-за коронавируса ввели ограничения на продажу алкоголя.Такие меры были необходимы для снижения числа преступлений в алкогольном опьянении. Вместо легального алкоголя, начала процветать продукция «из-под полы», разлитая в гаражах.

В период самоизоляции в нескольких регионах России от суррогатного алкоголя погибли 12 человек. По данным СК Новосибирского региона, 21 апреля семеро мужчин в городе Черепаново, нашли пятилитровую пластиковую емкость с жидкостью и выпили ее. В результате шестеро скончались.

В Удмуртии СК России расследует уголовное дело о шести погибших 10 апреля. Двое мужчин и две женщины в возрасте до 49 лет были найдены мертвыми в квартире. Еще двоих доставили в больницу, где они вскоре скончались. По версии следствия, компания отравилась неизвестным химическим веществом, которое они приобрели накануне в качестве алкоголя.

По мнению генерального директора ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Дмитрия Протасовского, полный запрет на продажу алкоголя или же переход к его сильно ограниченной по времени продаже, закончится тем, что на рынке снова появятся сотни неконтролируемых, токсичных игроков.

«В случае введения сухого закона подпольные производства, которым достаточно заброшенного подвала и десятка неучтенных мигрантов, вернутся на рынок и наводнят его контрафактом, за качество которого спросить будет не с кого. При этом его продажи будут организованы в круглосуточном режиме. Проиграют не только производители, но и бюджет, а главное, потребитель», — считает он.

Ранее власти Курганской области приостановили продажу любого алкоголя во всех магазинах. Решение приняли на заседании оперативного штаба.

Ограничительные меры по спиртных напитков уже действуют в Забайкальском крае. В Башкирии приобрести высокоградусные напитки можно только до 18:00.