Россияне готовы работать дольше ради четырехдневки

Портал HeadHunter провел исследование, которое показало, что 40% граждан России готовы к четырехдневке. Большинство респондентов хотят, чтобы третьим выходным на неделе стала пятница. 25% опрошенных предпочли бы понедельник, 14% — среду. Было проанализировано мнение 9,3 тысячи человек из 50 с лишним регионов России.

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На новый график с удовольствием перейдут 69% участников исследования, но только если сохранится прежний уровень оплаты труда. Против четырехдневной трудовой недели высказались 9%.

Многие (40%) готовы работать интенсивнее, 30% — дольше, 18% могли бы отказаться от обеденного перерыва. Лишь 4% респондентов готовы потерять некоторую часть зарплаты ради дополнительного выходного дня. Оставить все так, как есть, хотели бы 29% опрошенных.

Больше всего желающих перейти на четырехдневную рабочую неделю оказалось в сфере добычи сырья и автобизнесе (80% и 79% соответственно), а также в сфере управления персоналом (78%). 83% жителей Белгородской, по 75% жителей Московской и Ярославской областей готовы к короткой рабочей неделе. А вот в Алтайском крае примерно половина высказались за сохранение традиционной пятидневки.

Около 60% участников опроса не верят, что в России введут четырехдневную рабочую неделю. Оптимистов намного меньше — 27%.