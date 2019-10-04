  • Россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму 1,64 трлн рублей

    04 октября 2019, 14:44

    Анастасия Карпеева

    Каждый год россияне выбрасывают 17 миллионов тонн еды, общая стоимость которой составляет 1,64 триллиона рублей. Такие данные привели эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр». Об этом сообщил портал RNS.

    «17 миллионов тонн ежегодно выбрасываемой еды выделяет порядка 2,4 миллиона тонн метана — сильного парникового агента. Исследование оценивает стоимость ежегодно выбрасываемой еды в 1,64 триллиона рублей», — сказали специалисты.

    По их словам, 17 миллионами тонн еды можно в течение года прокормить 30 миллионов человек. Это значительно превосходит количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, которое составляет 20,9 миллиона человек.