Россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму 1,64 трлн рублей

«17 миллионов тонн ежегодно выбрасываемой еды выделяет порядка 2,4 миллиона тонн метана — сильного парникового агента. Исследование оценивает стоимость ежегодно выбрасываемой еды в 1,64 триллиона рублей», — сказали специалисты.

По их словам, 17 миллионами тонн еды можно в течение года прокормить 30 миллионов человек. Это значительно превосходит количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, которое составляет 20,9 миллиона человек.