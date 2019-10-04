Россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму 1,64 трлн рублей
Каждый год россияне выбрасывают 17 миллионов тонн еды, общая стоимость которой составляет 1,64 триллиона рублей. Такие данные привели эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр». Об этом сообщил портал RNS.
«17 миллионов тонн ежегодно выбрасываемой еды выделяет порядка 2,4 миллиона тонн метана — сильного парникового агента. Исследование оценивает стоимость ежегодно выбрасываемой еды в 1,64 триллиона рублей», — сказали специалисты.
По их словам, 17 миллионами тонн еды можно в течение года прокормить 30 миллионов человек. Это значительно превосходит количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, которое составляет 20,9 миллиона человек.