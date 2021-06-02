Россияне Дубров и Новицкий вышли в открытый космос

Россияне Олег Новицкий и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта МКС. Трансляцию выхода ведет Роскосмос.

Космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС в 08:52. Она выбрались на внешнюю поверхность станции для выполнения работ по подготовке к прибытию нового модуля «Наука». Они должны заменить панель регулятора расхода жидкости, подключить антенну системы «Курс» на переходном отсеке, установить оборудование для экспериментов «Тест» и «Выносливость».

«Интерфакс» уточнил, что люк открыли более чем на 30 минут позже назначенного времени. Всего Дубров и Новицкий должны провести в открытом космосе 6 часов 50 минут. В Центре подготовки космонавтов ранее заявили, что действующий российский экипаж МКС может до трех раз выйти в открытый космос.

Последний раз российские космонавты находились в открытом космосе 18 ноября 2020 года. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполняли работы с внешней стороны МКС. Они провели в космосе порядка шести часов. Однако они не выполнили одну из задач. Рыжикову и Кудь-Сверкову не удалось заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле «Заря».

Запуск модуля «Наука» должен пройти в июле 2021 года. Сроки запуска уже не раз переносились.