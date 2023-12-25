Общество 25 декабря 2023, 14:06 Россияне досрочно получат январские пенсии и пособия Соцфонд: россияне получат январские пенсии и пособия до 28 декабря РИА «Новости»

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Большинство россиян получат пенсии и пособия за январь в конце декабря. Речь идет в первую очередь о тех, кому выплаты поступают на банковские карты, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Средства для предоставления пенсий и пособий поступают в финансовые учреждения от СФР в конце декабря. Банки сразу же перечисляют деньги на счета получателей.

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В Соцфонде уточнили, что россияне не позднее 28 декабря получат пенсии, детские выплаты и пособия в рамках мер социальной поддержки населения. Пенсии и другие выплаты, которые доставляют почтовые отделения связи, россияне получат в январе 2024 года согласно графику.

Пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями в Москве в следующем году получат повышенные социальные выплаты. Подробно об этом рассказали в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.