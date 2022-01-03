«Россияне должны знать, до чего доводит алкоголь». Под картинку о его вреде требуют отдать 70% этикетки

Бутылки с алкогольной продукцией необходимо оформлять так же, как пачки сигарет, публикуя фотографии с последствиями употребления горячительных напитков и предупреждением о вреде для здоровья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В беседе с «360» он пояснил, что информации, которая есть сейчас на бутылках с алкоголем, недостаточно, а надпись о вреде для здоровья чрезмерного употребления спиртного вводит людей в заблуждение.

По мнению депутата, слоган свидетельствует о том, что есть безвредная мера алкоголя, что не соответствует действительности.

«Медицинские эксперты говорят, что алкоголь в любой мере опасен для здоровья. Я убежден, что в рамках добросовестного информирования наших граждан о последствиях употребления алкоголя на продукции должна быть нанесена справедливая информация. Нужно указывать, до чего доводит употребление алкоголя: сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и так далее», — заявил Хамзаев.

Депутат отметил, что есть большое количество его коллег, которые выступят в поддержку его инициативы и других идей, которые выдвигает проект «Трезвая Россия». При этом он отметил, что найдутся у предложения по новой маркировке алкоголя и противники, в частности, представители алкогольного рынка.

«Я считаю, что чем больше люди будут знать о том, к каким последствиям приводит алкоголь, особенно молодежь, тем они будут подальше от него подальше держаться. Новогодние праздники связаны с чрезмерным употреблением алкоголя в целом. Я хотел еще один раз напомнить нашим жителям, что время длинных выходных стоит посвятить спорту и собственному развитию, а не заниматься деградацией и ухудшением собственного здоровья», — подытожил депутат.

В своей инициативе Султан Хамзаев предложил отвести до 70% площади бутылки на фотографию с последствиями употребления спиртного.