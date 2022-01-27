Россияне чаще всего в 2021 году летали по работе в Москву, Петербург и Екатеринбург

Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip for Business рассказали, куда россияне чаще всего летали в командировки в 2021 году. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

По данным аналитиков, на первой строке традиционно разместилась Москва. Туда оформлено 28,8% от всех авиазаказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург — количество полетов в этот город увеличилось на 10,3%. Третьем место досталось Екатеринбургу с 3,4% долей бронирований.

Далее по списку идут Казань, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Ростов-на-Дону и Самара.

Бизнес-клиенты среди зарубежных направлений чаще всего летали в Армению, Турцию, Киргизию, а также в Узбекистан. Средняя стоимость билета за границу составляла 10 800 рублей. В 2020-м году она была 11 400 рублей.