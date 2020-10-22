Россияне чаще всего покупали на AliExpress худи и леггинсы

Типичный российский пользователь сайта AliExpress чаще всего покупает спортивные костюмы, флисовые худи и леггинсы. При этом женщины тратят на одежду в несколько раз больше мужчин.

Портрет типичного онлайн покупателя из регионов России составили специалисты компании «AliExpress Россия». Они проанализировали самые частые приобретения жителей крупных городов за исключением московского региона. Оказалось, что во многих регионах покупки совпадают, передает РБК результаты исследования.

Например, женщины чаще всего покупают через AliExpress теплые спортивные костюмы, причем размера оверсайз. А мужчины выбирают флисовые худи. Самым популярным аксессуаром сезона оказались удобные шнурки, не требующие завязывания.

Похожие запросы выявили у жителей Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону и Омска. При этом во всех российских городах женщины тратят на одежду гораздо больше мужчин. Например, в Петербурге девушки отдали за вещи в шесть раз больше денег, чем молодые люди.

Самой дорогой покупкой во всех исследованных регионах стали шубы или зимние пальто. Россияне отдали за них от 20 до 115 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» планирует закупить на AliExpress тренажер для губ и мышц лица. С помощью этих приспособлений бортпроводники выработают безупречные улыбки.