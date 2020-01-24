Россияне чаще всего покупали бананы и картошку в 2019 году

Россияне в 2019 году из всех фруктов больше всего покупали бананы. Самым популярным овощем стал картофель.

На втором месте оказались яблоки. Также среди фруктов популярны апельсины, мандарины и лимоны. Чуть меньшей востребованностью пользуются груши, виноград, персики, киви и гранат. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования платформы фискальных данных «Такском».

Из овощей россияне чаще всего выбирают огурцы, капусту, морковь. В 2019 году стали меньше есть помидоры, перец, свеклу и баклажаны. Аналитики также выяснили, что россияне покупают к чаю. Самыми популярными сладостями оказались печенье, вафли и пряники.

Ранее эксперты рассказали о том, что перед Новым годом увеличился спрос на красную икру. Ее продажи выросли на 16,9% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками. Самым популярным товаром были маленькие баночки по 95 граммов. Также покупали банки массой 140 и 180 граммов. Больше всего россияне обращали внимание на марки «Дальневосточная компания», «Рыбный мир», «Путина» и «Тесей». Они шли с хорошей скидкой.