Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Жителей России ждут длинные выходные уже в конце февраля. Однако до этого они должны будут работать шесть дней подряд. Об этом напомнил Роструд.

Как написало РИА «Новости», трехдневные выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Рабочий день переносится на субботу, 22 февраля. Таким образом получается, что придется работать с 15 по 20 февраля. Зато потом 23–25 февраля будут выходными днями, а рабочая неделя сократится до трех дней.

Роструд в конце 2020 года опубликовал календарь рабочих и выходных дней на 2021 год. Россиян ожидает семь коротких рабочих недель и одна длинная. В марте в связи с празднованием 8 марта (понедельник) рабочая неделя составит четыре дня.

После этого отдохнуть получится в начале и середине мая. На этот месяц приходится празднование Дня весны и труда и Дня Победы. Кроме того, сокращенные недели ожидают в июне и ноябре. Осенью отдохнуть можно будет с 4 по 7 ноября благодаря Дню России. Известно, что последняя рабочая неделя 2021 года закончится 30 декабря.