Россияне бросились искать билеты в Турцию после новости об открытии границ

Накануне появились слухи о том, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение. И несмотря на то, что официального подтверждения с российской стороны еще не было, поиски билетов русские туристы уже начали.

В Telegram-канале приложения по поиску и покупке авиабилетов Aviasales опубликовали статистику запросов на рейсы в Турцию. В нем говорится, что после новости об открытии границы для россиян, количество поисков билетов в этом направлении резко выросло.

«Пользователей интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум. Но прямых перелётов по этим направлениям пока нет», — говорится в сообщении Aviasales.

О возобновлении авиасообщения со ссылкой на главу минтранса Турции Адиля Караисмаилоглу, рассказало агентство Anadolu. Позже источник в РИА «Новости» в турецком Минтрансе подтвердил информацию, однако конкретных дат не назвал. «360» удалось поговорить советником главы Ростуризма по транспорту Дмитрием Гориным. Он считает новость об открытии границ фейком.