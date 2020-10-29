Россияне больше не смогут приводить на пляжи животных

Новые правила поведения на пляжах разработали в России. Согласно ним, в эти места нельзя приводить питомцев. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Единые правила пользования пляжами РФ утвердило Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Документ вступит в силу с января 2021 года. Он опубликован на портале правовой информации.

В правилах говорится об обязанностях владельцев и посетителей пляжа. Последним кроме прогулки с животными запрещено загрязнять зону купания и сам пляж, использовать не по назначению оборудование и спасательные средства, купаться, если поднят красный или черный флаг (купание запрещено).

Кроме того, нельзя заплывать за буйки, срывать их или переносить, плавать на досках, бревнах или других предметах, не предназначенных для этого. Запрещено прыгать в воду с мест, которые не сделаны для этого, играть в не оборудованных для такого досуга местах, подавать ложные сигналы тревоги. Не разрешено подбрасывать, хватать купающихся, оставлять без присмотра детей.