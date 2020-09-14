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    14 сентября 2020, 07:38

    Россиянами рассказали, какие SMS лучше не открывать

    Наза Салех Захи

    Часто на телефон приходят сообщения от неизвестных отправителей. Есть риск, что это SMS от мошенников. Как не попасться на их удочку, объяснила специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
    Россиянами рассказали, какие SMS лучше не открывать

    Она напомнила в комментарии агентству «Прайм», что имя отправителя обычно отображается в push-окне. Если послание пришло с незнакомого номера или в строке «отправитель» лишь общее название, к примеру, Info, то его открывать не стоит. Если в SMS уведомляют о якобы не просмотренном MMC, то открывать ссылку точно не надо.

    «Иногда ссылку видно сразу в push-окне, и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно», — предупредила Боровикова.

    Любые обезличенные обращения или сообщения о выигрышах всегда указывают на мошенников. Специалист рекомендовала для собственной безопасности ни в коем случае их не открывать, так как в них может оказаться вирус. Он, вероятно, разработан для похищения личных данных или денег с банковской карты.

    Не надо верить сообщениям о скидках, акциях или срочной информации, которые можно получить перейдя по ссылке, резюмировала представительница Роскачества. Самое лучшее, что может сделать человек, это удалить SMS.

    Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с банковскими картами.

    Новости SMI.FM