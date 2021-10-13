Россиянам запретили заводить дома лисиц

Взять лисицу в качестве домашнего питомца россияне не смогут. Верховный суд России не стал пересматривать перечень животных, запрещенных для содержания дома. Как следует из материалов дела, с административным иском в суд обратился мужчина, который намеревался купить одомашненную лисицу, выведенную в Сибирском отделении РАН.

Истец пояснил, что ему отказали в продаже одомашненной лисы, сославшись на реестр запрещенных к домашнему содержанию животных. Мужчина отметил, что в перечне нужно оставить только тех зверей, которые представляют опасность для человека.

Он пояснил, что изъятие одомашненных новосибирских лис, которые уже привязались к своим хозяевам и не приучены к выживанию в природе, закончится их вымиранием.

«В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными», — объяснил истец.

Верховный суд отклонил иск. В решении говорится, что при составлении перечня животных, запрещенных к содержанию дома, привлекались специалисты Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Московского зоопарка.

Доводы истца о том, что одомашненная новосибирская лисица не должна фигурировать в этом списке, признали несостоятельными. Верховный суд отметил, что вопрос о пересмотре законодательно закрепленных перечней не входит в его компетенцию.