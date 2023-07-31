Общество 31 июля 2023, 17:09 Россиянам запретили регистрироваться на отечественных сайтах по иностранной почте Путин утвердил запрет регистрации на отечественных сайтах по иностранной электронной почте Unsplash

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Россияне не смогут регистрироваться на отечественных сайтах, используя иностранную электронную почту. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Новые требования вступят в силу с 1 декабря. Под запрет попала регистрация не только по иностранной почте, но и через аккаунты зарубежных сервисов, например Google или Apple ID.

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Зарегистрироваться на отечественном сайте можно будет по номеру телефона российского оператора или через «Госуслуги», сообщил RT. Доступной станет регистрация через Единую биометрическую систему, электронную почту российских сервисов и другим идентификаторам на отечественных ресурсах.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его мнению, запрет регистрации по иностранной почте поможет предотвратить угрозы общественному порядку в России.