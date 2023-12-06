Общество 06 декабря 2023, 03:10 Россиянам захотели запретить давать мальчикам женские имена «Известия»: в России предложили запретить давать мальчикам женские имена Unsplash

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Законопроект, который запрещает регистрировать детей под несоответствующими их полу именами, разработали в Государственной думе. Автором инициативы выступила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщили «Известия».

«Участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родители присвоили ей имя Михаил», — указали в пояснительной записке.

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Сейчас при государственной регистрации рождения запрещено записывать имя ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса. Кроме того, нельзя использовать маты, ранги, должности и титулы.

Однако сотрудники ЗАГСа не могут отказать в регистрации имени ребенка, если родители «решили назвать мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими», отметила Буцкая

Автор законопроекта пояснила, что под его действие не подпадут имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кроме того, не планируется запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Петра, Ивана и Романа.

Ранее родители из Набережных Челнов дали своей младшей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия.