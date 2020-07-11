Россиянам захотели разрешить получать медицинские данные об умерших родственниках

«Законопроектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны», — уточняется в документе.

По этому закону родственники пациента, которых он укажет в добровольном согласии, смогут получать информацию о его здоровье и медицинские документы, копии и выписки из них, в том числе в электронном формате. Те же права сохранятся за ними в случае смерти гражданина.

Уточняется, что для реализации законопроекта не нужно дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее Конституционный суд рассмотрел дело семьи Свечниковых. Евгений Свечников умер во время лечения от хронического заболевания. Родные были убеждены, что российские врачи совершили ошибку в лечении. Но вдове Римме Свечниковой медучреждение отказалось выдавать документы супруга. Конституционный суд России встал на сторону вдовы. Было принято решение в некоторых случаях раскрывать врачебную тайну. Например, если ведется расследование смерти пациента или речь идет о защите интересов его родных.