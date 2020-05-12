Россиянам захотели присвоить личные QR-коды для покупок

Собственный QR-код для оплаты покупок предложили ввести для каждого россиянина в Системе быстрых платежей (СБП). Покупатель сможет показывать код продавцу на экране смартфона. Сейчас такая возможность обсуждается на финансовом рынке.

Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин пояснил, что покупатели смогут пользоваться QR-кодами через приложение на смартфоне. В коде будет содержаться информация о счете и разрешение о списании денег. Продавцы просто будут сканировать экран гаджета и списывать необходимую сумму. Это похоже на оплату с помощью Apple Pay или Google Pay.

«Код с информацией генерируется всего на 30 секунд — из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, „кнопка“ генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных», — приводит газета «Известия» слова Дынина.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что сейчас ритейлеры выводят QR-коды на дисплеях или же печатают их на бумаге для оплаты в СБП. Новый метод позволит быстрее делать покупки даже в тех магазинах, где используют обычные линейные сканеры.

В ВТБ, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке изданию подтвердили обсуждение этой инициативы.

В начале мая директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что россияне теперь могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей по номеру телефона через Систему быстрых платежей.