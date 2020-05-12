Россиянам захотели присвоить личные QR-коды для покупок
Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин пояснил, что покупатели смогут пользоваться QR-кодами через приложение на смартфоне. В коде будет содержаться информация о счете и разрешение о списании денег. Продавцы просто будут сканировать экран гаджета и списывать необходимую сумму. Это похоже на оплату с помощью Apple Pay или Google Pay.
«Код с информацией генерируется всего на 30 секунд — из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, „кнопка“ генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных», — приводит газета «Известия» слова Дынина.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что сейчас ритейлеры выводят QR-коды на дисплеях или же печатают их на бумаге для оплаты в СБП. Новый метод позволит быстрее делать покупки даже в тех магазинах, где используют обычные линейные сканеры.
В ВТБ, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке изданию подтвердили обсуждение этой инициативы.
В начале мая директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что россияне теперь могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей по номеру телефона через Систему быстрых платежей.