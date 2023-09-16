16 сентября 2023, 02:34
Россиянам захотели предоставить соцвыплаты для покупки жилья на сельских территориях
«Известия»: россиянам хотят предоставлять соцвыплаты для покупки жилья на селе
Россиянам захотели предоставить социальные выплаты для приобретения жилья на сельской территории. Об этом сообщили «Известия». Это предложение депутаты Госдумы намерены обсудить 20 сентября.
Обсуждение этой инициативы пройдет в рамках правительственного часа по развитию агропромышленного комплекса (АПК) с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
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«В целях привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность представляется целесообразным рассмотреть вопрос предоставления социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, работающим в сельской местности», — указано в документе.
Как отмечается, сейчас работники соцсферы на селе могут получить жилищный (ипотечный) кредит (заем) по льготной ставке, не превышающей 1% годовых. Но в основном им отказывают в выдаче кредита по причине низких доходов.
Выплаты в России
Госдума РФ
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