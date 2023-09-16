Общество 16 сентября 2023, 02:34 Россиянам захотели предоставить соцвыплаты для покупки жилья на сельских территориях «Известия»: россиянам хотят предоставлять соцвыплаты для покупки жилья на селе Pxhere

Читать 360tv в

Россиянам захотели предоставить социальные выплаты для приобретения жилья на сельской территории. Об этом сообщили «Известия». Это предложение депутаты Госдумы намерены обсудить 20 сентября.

Обсуждение этой инициативы пройдет в рамках правительственного часа по развитию агропромышленного комплекса (АПК) с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Реклама

«В целях привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность представляется целесообразным рассмотреть вопрос предоставления социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, работающим в сельской местности», — указано в документе.

Как отмечается, сейчас работники соцсферы на селе могут получить жилищный (ипотечный) кредит (заем) по льготной ставке, не превышающей 1% годовых. Но в основном им отказывают в выдаче кредита по причине низких доходов.