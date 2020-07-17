Россиянам захотели предложить инвестировать в строительство М-12

Россияне смогут поучаствовать в строительстве платной трассы М-12 «Москва — Казань». Сейчас в «Автодоре» рассматривают разные варианты привлечения средств на эти цели.

Глава компании Вячеслав Петушенко заметил в эфире «Радио Автодор», что речь в том числе идет и о выпуске «народных» облигаций.

«В том числе мы говорим о „вечных“ облигациях и рассматриваем вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», ― пояснил он.

Петушенко подчеркнул, что в России необходимо как можно более активно развивать дорожное строительство. Бюджетных средств, чтобы реализовать подобные проекты, у государства хватает не всегда.

Трассу построят в восемь этапов. Изначально планировалось протянуть ее за четыре фазы. До 2024 года должны завершить первые две: появится дорога от Москвы до Владимира и южный обход Казани. Остальные участки построят до 2027 года.

Протяженность автодороги составит 794 километра. М-12 свяжет между собой Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую конгломерации. Время в пути по ней от столицы до Казани сократится вдвое. Трасса станет частью федерального транспортного коридора «Европа — Западный Китай».