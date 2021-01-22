Россиянам захотели дать возможность легально отказаться от опасной работы

Работникам российских компаний предложили разрешить отказываться выполнять обязанности при возникновении угрозы для жизни. Проект закона подготовил Минтруд.

«Работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья. Такой нормы раньше не было, она впервые вводится», — привел ТАСС слова первого заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко.

Во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья Вовченко пояснил, что принятие закона позволит уменьшить количество случаев получения травм от несчастных случаев на производстве. Кроме того, авторы инициативы рассчитывают на улучшение условий труда. Также закон позволит повысить роль сотрудников в обеспечении безопасных условий труда и защитит право на безопасный труд.

По словам Вовченко, Минтруд также планирует добавить новые направления в нормы области охраны труда. Эти направления предусматривают оценку управления профессиональными рисками, а также увеличение уровня защиты прав сотрудников.