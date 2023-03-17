17 марта 2023, 03:07
Россиянам захотели дать новые основания для смены управляющих компаний
«Известия»: жильцы многоэтажек могут получить новые основания для смены УК
Для управляющих организаций предложили составить перечень серьезных нарушений, за которые жильцы домов могут сменить их. Поправки к законопроекту подготовила зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева. Копия документа попала в распоряжение «Известиям».
«В этот перечень могут войти, например, требования к обеспечению безопасности жителей, выполнению условий договора управления, отсутствие нарушений качества и объемов работ», — сказала она.
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Основанием для смены УК могут стать требования по подготовке дома к зиме или ненадлежащее обслуживание лифтов. Депутаты также предложили выделить существенные типовые условия договоров управления. По словам Разворотневой, перечень существенных нарушений и пункты соглашений с жильцами предложено определить правительству России.
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Сейчас жильцы могут поменять УК в любое время, но этим нередко пользуются недобросовестные организации. Участились случаи фальсификации решений собраний собственников или недобросовестные управдомы склоняют граждан к смене действующей управляющей компании.
Ранее российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных квитанций по оплате ЖКХ из-за больших трат сырья. Ежемесячно на 50 миллионов домохозяйств уходит 50 тонн бумаги.
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