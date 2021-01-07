Россиянам захотели дать еще один выходной в апреле

Партия «Коммунисты России» предложила установить 12 апреля День национальной гордости. Летчик-космонавт и депутат Госдумы Елена Серова сделала встречное предложение об объявлении выходного в этот день.

Депутаты предложили установить праздник в связи с тем, что ровно 60 лет назад Юрий Гагарин впервые полетел в космос.

«Предлагаем в связи с 60-летием полета Гагарина учредить на эту дату праздник День национальной гордости», — сказал глава партии Максим Сурайкин.

Он пояснил, что День космонавтики стали отмечать не так ярко, как это было раньше. Далеко не все россияне связаны с космосом, поэтому дату предложили назвать именно Днем национальной гордости. По словам Сурайкина, праздник будет знаменовать открытие дороги в космос для всего мира.

«Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость», — заявил глава партии.

Серова не согласилась с идеей объявления Дня национальной гордости, но выступила за объявление выходным 12 апреля.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение: сделать 12 апреля выходным днем так же, как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа», — привело слова Серовой РИА «Новости».

Юрий Гагарин впервые отправился в космос 12 апреля 1961 года. Полет на околоземную орбиту он совершил на космическом корабле «Восток».