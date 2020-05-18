Россиянам выплатили пенсию за апрель раньше

Пожилые россияне в апреле получили пенсию раньше графика, чтобы избежать ажиотажа в банках и почтовых отделениях. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса в стране.

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время программы «Поздняков» на «НТВ».

Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика Максим Топилин. глава Пенсионного фонда России.

Глава ПФР подчеркнул, что это было необходимо, чтобы избежать ажиотажа среди пожилых людей. Многие из них одновременно отправились бы в банки и почтовые отделения за деньгами.

Из-за пандемии коронавируса в стране действует ряд ограничений. Они нужны, чтобы сдержать распространение нового типа инфекции и не допустить взрывного роста заболеваемости. В регионах закрыты кафе, бары и рестораны — они принимают заказы только на доставку или самовывоз. Не работают также кинотеатры и торговые центры, а также предприятия, которые оказывают услуги или продают товары не первой необходимости.

Пенсионеры старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска. Они должны оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье дополнительной опасности.

По информации на 18 мая, в России зафиксировали 260 678 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Из них за все время пандемии в стране 70 209 человек поправились, еще 2722 скончались.