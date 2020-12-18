Россиянам выписали штрафов на 23 миллиона за несвоевременные тесты на COVID-19

Россиянам дорого обошлось несвоевременное обследование на наличие коронавируса после возвращения из-за границы. Общая сумма выписанных жителям страны штрафов превысила 23 миллиона.

Последствия задержки тестов на COVID-19 озвучили в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 <…> наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», — уточнили в надзорном органе.

Специалисты добавили, что риск заразиться коронавирусом при поездке за границу возрастает. Россиянам напомнили о необходимости соблюдать все профилактические меры против распространения COVID-19: носить маски и не забывать пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. При возникновении симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Планируя заграничную поездку, стоит учитывать дополнительные санитарные меры, действующие в определенных странах. В некоторых государствах придется соблюдать изоляцию и комендантский час, где-то действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, работы общественного транспорта и предприятий из сферы услуг.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после возвращения домой у россиян есть три календарных дня, чтобы сдать тест на COVID-19. Полученный результат следует разместить на портале Госуслуг. Пока он не пришел, необходимо находиться на самоизоляции.