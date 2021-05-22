Россиянам вручат вместе с первым паспортом Конституцию

Россиянам, которые впервые получают паспорт РФ, будут вручать экземпляр Конституции. Информация опубликована на сайте кабмина.

Такой подарок начнут раздавать с 1 июля. Изменения в положение о паспорте гражданина Российской Федерации внес председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение коснется 14-летних граждан, которым впервые выдают паспорт, и иностранцев, получающих российское гражданство. Благодаря этому возрастет уровень патриотического воспитания, люди также будут бережнее и уважительнее относиться к государственной символике.

Рассмотреть вопрос о вручении нового издания Конституции вместе с паспортом поручил правительству президент России Владимир Путин.

Подписанный документ внес изменения в постановление правительства от 8 июля 1997 года № 828.

Первый паспорт гражданин России получает в 14 лет. Документ необходимо оформить в течение месяца после дня рождения. За оформление паспорта предусмотрена госпошлина, размер которой в 2021 году составляет 300 рублей. Срок действия первого паспорта — до достижения 20 лет.