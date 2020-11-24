Россиянам упростят получение «детских» выплат за счет отсутствия необходимости лично собирать справки

Россиянам упростят получение пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Теперь родителям не придется собирать документы, так как в этом просто нет необходимости, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Нет никакой необходимости ездить гражданам по учреждениям, получать справки и приносить их чиновникам, когда все эти данные и так у них есть», — сказал «360» депутат.

Он пояснил, что вся информация хранится в базах данных и государственных системах. Сведения о рождении ребенка или работе поступают в Пенсионный фонд, где могут рассчитать размер пособия и начать его выплачивать. Более того, все деньги перечисляют на карту «Мир», информация о которой также есть у ведомств.

«Все данные есть, достаточно только, чтобы гражданин подтвердил желание получать пособие, например, в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком, а не продолжить работу. Опять же для этого нет необходимости личного присутствия где-либо. Для этого нужно войти в личный кабинет и подать заявление», — подчеркнул Нилов.

Глава комитета отметил, что поддерживает любые меры, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для российских граждан.

Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому родителям разрешат не собирать справки для получения «детских» выплат. Всю информацию будут проверять местные органы власти.